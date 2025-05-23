Трамп заявил, что ему не нужно торговое соглашение с Евросоюзом

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Администрация США, готовясь ввести пошлины в 50% на товары из ЕС, не рассчитывает в дальнейшем их отменить в обмен на торговое соглашение, заявил журналистам в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка", - сказал он.

Трамп подчеркнул, что европейские компании могут избежать пошлин, если будут производить в США продукцию, предназначенную для американского рынка.

"Если кто-то из них захочет построить у нас завод, то да, мы можем поговорить насчет некоторой отсрочки", - добавил Трамп, говоря о пошлинах на европейские товары.

Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС что-то предпринять, чтобы все же избежать пошлин, Трамп сказал: "Не знаю. Посмотрим, что произойдет".

Ранее 23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят, - написал он Truth Social. - Поэтому я рекомендую ввести прямой тариф в 50% в отношении Европейского союза с 1 июня 2025 года".

"Их значительные торговые барьеры, НДС, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, валютные манипуляции, несправедливые и необоснованные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту в размере более $250 млрд в год, что является совершенно неприемлемым", - добавил Трамп.