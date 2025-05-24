Досаев освобожден от должности акима Алма-Аты

Ерболат Досаев Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил Ерболата Досаева от должности акима Алма-Аты, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Досаев Ерболат Аскарбекович освобожден от должности акима Алма-Аты", - следует из документа.

Как сообщалось, в пятницу в Алма-Аты прибыл с рабочей поездкой премьер-министр страны Олжас Бектенов. Также на субботу анонсировано собрание депутатов маслихата Алма-Аты для дачи согласия на назначение нового главы мегаполиса.

55-летний Досаев работал акимом Алма-Аты с 31 января 2022 года (переназначен на эту должность с декабря 2022-го). До этого в разные годы возглавлял министерства финансов, здравоохранения, экономики, руководил нацхолдингом "Байтерек" и Нацбанком, а также был заместителем премьер-министра страны.