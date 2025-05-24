Акимом Алма-Аты назначен Дархан Сатыбалды

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Акимом Алма-Аты назначен первый заместитель руководителя администрации президента Дархан Сатыбалды, соответствующий указ подписал президент Казахстана.

"Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алма-Аты, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.

Сатыбалды сменил на этом посту Ерболата Досаева, который был освобожден от должности в эту субботу после трех лет пребывания на ней.

51-летний Дархан Сатыбалды занимал должность первого замруководителя администрации президента с 6 января 2025 года. Ранее в разные годы он работал акимом города Шымкента и Туркестанской области, а также был послом Казахстана в Узбекистане.