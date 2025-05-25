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Три сотрудника верфи в КНДР арестованы из-за аварии при спуске на воду эсминца

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В связи с аварией, произошедшей в среду на судостроительном заводе в северокорейском Чхонджине во время спуска на воду нового эсминца, арестованы три сотрудника верфи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Юридический орган на основе данных, подтвержденных группой по расследованию (...), арестовал главного инженера Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхора, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хака и заместителя директора по административным делам Ким Ён Хака", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что об этом по итогам первичных результатов расследования Центральному военному комитету Трудовой партии Кореи доложила специальная группа.

Как сообщалось, присутствовавший на церемонии спуска корабля на воду лидер КНДР Ким Чен Ын назвал устранение результатов аварии "политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства", и приказал завершить ее до июньского пленума ЦК Трудовой партии Кореи.

Ранее поступала информация, что в результате подводного и внутреннего осмотра эсминца подтверждено, что разрушения днища корабля не зафиксировано, правый борт корабля поцарапан, через структурные каналы кормовой части затек небольшой объем морской воды", на ее выкачивание потребуется 2-3 дня, а на восстановление борта корабля - около 10 дней.

Ким Чен Ын КНДР
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