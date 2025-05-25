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Ученые зафиксировали сверхмощную вспышку на Солнце

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мощная вспышка класса Х и сильная класса М зафиксированы на Солнце в воскресенье, сообщает Институт прикладной геофизики (ИПГ) имени Федорова.

"25 мая в 04:52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут", - говорится в сообщении.

Также в 09:35 мск была зарегистрирована вспышка класса M продолжительностью 11 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Вспышки класса X относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури.

Солнце
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