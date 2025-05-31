Поиск

Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли

Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли
Вспышка M8.2 от 31 мая 2025 года
Фото: лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Зарегистрирован самый крупный в этом году выброс массы, направленный в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения", - говорится в сообщении лаборатории.

Отмечается, что данное событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.

В РоссииНакрывшая Землю магнитная буря стала самой продолжительной за годЧитать подробнее

"Область расположена в центре видимого диска Солнца почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли", - сообщили ученые.

По данным лаборатории, приход солнечного вещества к Земле возможен уже завтра, 1 июня, поздним вечером по московскому времени.

Как отмечается в сообщении, "мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, в мае 2024, которые привели тогда к бурям высшего уровня 5, но, предварительно, может стать причиной самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)".

Солнце Земля РАН Институт космических исследований ИКИ Институт солнечно-земной физики ИСЗФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что система ПРО "Золотой купол" США не может быть создана за 3 года

Что случилось этой ночью: суббота, 31 мая

Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров перед саммитом G7

Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров перед саммитом G7

Трамп объявил о планах повысить пошлины на импорт стали в США до 50%

Трамп объявил о планах повысить пошлины на импорт стали в США до 50%

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Что произошло за день: пятница, 30 мая

США и КНР пытаются организовать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

США и КНР пытаются организовать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

SEC отозвала иск против криптобиржи Binance и ее основателя

Военная операция на Украине

Киев в своем меморандуме предлагает перемирие и его мониторинг международными партнерами

Киев в своем меморандуме предлагает перемирие и его мониторинг международными партнерами

Пшеница из РФ занимает треть африканского рынка

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6456 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2279 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });