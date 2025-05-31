Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли

Вспышка M8.2 от 31 мая 2025 года Фото: лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Зарегистрирован самый крупный в этом году выброс массы, направленный в сторону Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения", - говорится в сообщении лаборатории.

Отмечается, что данное событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.

"Область расположена в центре видимого диска Солнца почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли", - сообщили ученые.

По данным лаборатории, приход солнечного вещества к Земле возможен уже завтра, 1 июня, поздним вечером по московскому времени.

Как отмечается в сообщении, "мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, в мае 2024, которые привели тогда к бурям высшего уровня 5, но, предварительно, может стать причиной самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)".