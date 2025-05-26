Capgemini, Mistral и SAP будут вместе создавать ИИ-решения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Французская консалтингово-технологическая Capgemini в партнерстве с местной ИИ-компанией Mistral и германским поставщиком программного обеспечения для управления предприятиями SAP будет работать над решениями на основе генеративного искусственного интеллекта для регулируемых отраслей.

В рамках партнерства будут использоваться ИИ-модели Mistral и технологическая платформа SAP для бизнеса (SAP Business Technology Platform), говорится в сообщении Capgemini.

На их основе будет создана библиотека, благодаря которой предприятия смогут узнать, как применять ИИ для оптимизации систем, процессов и операций.

Библиотека Capgemini будет включать более 50 готовых кастомных бизнес-кейсов использования ИИ при помощи моделей Mistral.