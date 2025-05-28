Трамп заявил, что доволен продвижением переговоров с Ираном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров с Тегераном по иранской ядерной проблеме.

"У нас все идет хорошо с Ираном", - сказал он журналистам в Белом доме.

По словам американского президента, он надеется прийти к соглашению с Ираном примерно через две недели.

Трамп подчеркнул, что ему нужно, чтобы на иранских ядерных объектах проводились инспекции. "Нужны инспекции, никакого доверия. Я никому не доверяю", - сказал он.

Пятый раунд непрямых переговоров США и Ирана состоялся на прошлой неделе в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что ее ядерная программа преследует исключительно мирные цели. Так, Иран не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

В администрации Трампа, со своей стороны, опасаются, что Иран может под видом мирной ядерной программы работать над созданием ядерного оружия.