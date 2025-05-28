Трамп призвал Израиль не мешать переговорам с Ираном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал Израиль воздержаться от каких-либо действий, подрывающих усилия американской администрации по урегулированию ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

"Это не предупреждение, я лишь хочу сказать, что это (такие действия) неприемлемо. У нас состоялись дискуссии, и я не думаю, что сейчас это приемлемо", - сказал в среду Трамп журналисту в ответ на вопрос о том, обращался ли он к представителям израильских властей с призывом не срывать переговоры, которые сейчас Вашингтон опосредованно ведет с Тегераном.

Ранее портал Axios сообщал, что в американской администрации в последние недели росло беспокойство в связи с тем, что Израиль может атаковать иранскую ядерную инфраструктуру или пойти на иные шаги, которые нанесут вред диалогу. Ряд официальных лиц США высказывали опасения, что Израиль готов пойти на силовую акцию и без одобрения Вашингтона. Один из собеседников портала пояснил, что в Израиле полагают: благоприятное время для боевой операции вскоре может закончиться.

Неназванный представитель израильских властей заявил порталу, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в минувшее воскресенье встретилась в Иерусалиме с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и также передала послание Трампа с требованием избегать шагов, мешающих дипломатии. Ноем уточнила, что Трамп не хочет вести переговоры с Ираном неделями и месяцами; она сказала Нетаньяху, что США надо "дать неделю".

В офисе Нетаньяху отказались комментировать эти сведения.

В понедельник в Вашингтон для переговоров по Ирану прибыли министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер и глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа. С ним провели встречу вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие официальные лица.

Пятый раунд переговоров США и Ирана состоялся в минувшую пятницу в Риме. По данным источников The Wall Street Journal, он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

В свою очередь Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной проблеме. "Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьезный прогресс", - сказал Трамп.

По его словам, он хотел бы заключить сделку, которая позволит избежать военного удара по Ирану.