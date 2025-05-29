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Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к конструктивному диалогу с Украиной

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал к диалогу с Украиной, сообщили в госдепе.

"Госсекретарь повторил призывы президента Дональда Трампа к конструктивному честному диалогу с Украиной как единственному пути прекращения этой войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рубио также приветствовал состоявшийся обмен пленными между Москвой и Киевом в формате 1 тыс. на 1 тыс. человек.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров в ходе разговора проинформировал Рубио о подготовке конкретных предложений к очередному раунду российско-украинских переговоров в Стамбуле.

В сообщении российского МИД отмечается, что Рубио, в свою очередь, "подчеркнул нацеленность Трампа на скорейшее завершение украинского конфликта и выразил готовность Вашингтона содействовать сближению позиций сторон".

"Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного и взаимоуважительного диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США", - информирует МИД.

В среду Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле. По словам Лаврова, меморандум излагает российскую "позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса".

Госдеп США Марко Рубио МИД РФ Сергей Лавров Украина
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