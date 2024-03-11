Белорусская космонавтка Василевская вернется с МКС на Землю 2 апреля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская, которые 21 марта отправятся к Международной космической станции (МКС), вернутся на Землю 2 апреля, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в понедельник.

"Ожидаем, что 21 марта космический корабль "Союз МС-25" доставит их на МКС, а будем ждать их на Земле уже 2 апреля", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" к МКС запланирован на 21 марта 2024 года. В основной экипаж входят Новицкий, Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, в дублирующий - космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер, представительница Белоруссии Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24" в апреле вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская является бортпроводником авиакомпании "Белавиа", а ее дублер Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра.