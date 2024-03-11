Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Белорусская космонавтка Василевская вернется с МКС на Землю 2 апреля

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская, которые 21 марта отправятся к Международной космической станции (МКС), вернутся на Землю 2 апреля, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в понедельник.

"Ожидаем, что 21 марта космический корабль "Союз МС-25" доставит их на МКС, а будем ждать их на Земле уже 2 апреля", - сказал Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" к МКС запланирован на 21 марта 2024 года. В основной экипаж входят Новицкий, Василевская и астронавт NASA Трейси Дайсон, в дублирующий - космонавт "Роскосмоса" Иван Вагнер, представительница Белоруссии Анастасия Ленкова и астронавт NASA Дональд Петтит.

Новицкий и Василевская проведут на борту станции 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24" в апреле вместе с астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продолжит полет до сентября и приземлится на корабле "Союз МС-25" с космонавтами "Роскосмоса" Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Василевская является бортпроводником авиакомпании "Белавиа", а ее дублер Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра.

Роскосмос Юрий Борисов Белоруссия Марина Василевская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного запланирован на апрель

Отчет правительства РФ в Думе планируют провести в апреле

Отчет правительства РФ в Думе планируют провести в апреле

Мосгорсуд отменил приговор Петру Верзилову по делу о фейках про ВС РФ

Более 47 тыс. граждан РФ подали заявления для голосования за рубежом

Более 47 тыс. граждан РФ подали заявления для голосования за рубежом

Кремль назвал "опасной линией" заявления Парижа о готовности направить военных на Украину

Кремль назвал "опасной линией" заявления Парижа о готовности направить военных на Украину

В Москве разделение ключа расшифрования системы ДЭГ пройдет 14 марта

У приходящих голосовать в посольство в Ригу россиян будут проверять ВНЖ и визы

Россия уступила Франции второе место в мире по экспорту вооружений

Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });