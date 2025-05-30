Поиск

США разрешили экспорт СПГ для проекта на 13 млн т/г с возможным участием Saudi Aramco

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США санкционировало экспорт сжиженного природного газа по проекту Port Arthur LNG Phase II, что стало первым таким разрешением после того, как Дональд Трамп занял пост президента.

Как сообщалось, его предшественник Джо Байден приостановил новые разрешения на экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле (из крупных импортеров в числе участников соглашения лишь Южная Корея), однако Трамп, намеревающийся "освободить американскую энергию", возобновил этот процесс.

В настоящее время американская Sempra Energy строит первую очередь проекта на 13 млн т в год и планирует начать экспорт СПГ в 2027 году, решение по 2-й фазе планируется принять в текущем году. Ее планируемая мощность – также 13 млн т СПГ в год.

В 2024 году государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и Sempra Energy заключили предварительное соглашение сроком на 20 лет о поставках 5 млн тонн СПГ в год со второй фазы проекта Port Arthur LNG. Документ предусматривает возможность приобретения 25%-ной доли во второй фазе проекта.

"Развитие Port Arthur LNG Phase 2 остается подверженным ряду рисков и неопределенностей, включая заключение необходимых коммерческих соглашений, обеспечение необходимых разрешений, получение финансирования и принятие окончательного инвестрешения", - указала в пресс-релизе Sempra Energy.

США Саудовская Аравия Sempra Energy Saudi Aramco Дональд Трамп Port Arthur LNG Phase II СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Накрывшая Землю магнитная буря стала самой продолжительной за год

Что случилось этой ночью: пятница, 30 мая

Маск останется неофициальным советником администрации Трампа

Маск останется неофициальным советником администрации Трампа

Создание российской военной базы в ЦАР прорабатывается министерствами обороны двух стран

Небензя заявил, что РФ настроена на продолжение прямых переговоров с Украиной

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили о перехвате ещё одной выпущенной из Йемена ракеты

Израильские военные сообщили о перехвате ещё одной выпущенной из Йемена ракеты

Советник Трампа счел, что вердикт суда США по пошлинам удастся обжаловать

В британском Минобороны заявили о планах активизировать кибероперации против РФ и КНР

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В СВР обвинили оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6448 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе410 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2277 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });