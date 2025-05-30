США разрешили экспорт СПГ для проекта на 13 млн т/г с возможным участием Saudi Aramco

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США санкционировало экспорт сжиженного природного газа по проекту Port Arthur LNG Phase II, что стало первым таким разрешением после того, как Дональд Трамп занял пост президента.

Как сообщалось, его предшественник Джо Байден приостановил новые разрешения на экспорт СПГ в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле (из крупных импортеров в числе участников соглашения лишь Южная Корея), однако Трамп, намеревающийся "освободить американскую энергию", возобновил этот процесс.

В настоящее время американская Sempra Energy строит первую очередь проекта на 13 млн т в год и планирует начать экспорт СПГ в 2027 году, решение по 2-й фазе планируется принять в текущем году. Ее планируемая мощность – также 13 млн т СПГ в год.

В 2024 году государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco и Sempra Energy заключили предварительное соглашение сроком на 20 лет о поставках 5 млн тонн СПГ в год со второй фазы проекта Port Arthur LNG. Документ предусматривает возможность приобретения 25%-ной доли во второй фазе проекта.

"Развитие Port Arthur LNG Phase 2 остается подверженным ряду рисков и неопределенностей, включая заключение необходимых коммерческих соглашений, обеспечение необходимых разрешений, получение финансирования и принятие окончательного инвестрешения", - указала в пресс-релизе Sempra Energy.