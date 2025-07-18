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Eni будет ежегодно закупать 2 млн тонн СПГ у Venture Global в течение 20 лет

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni и американский девелопер заводов по сжижению Venture Global 16 июля 2025 года подписали двадцатилетний договор на поставку 2 млн тонн СПГ в год начиная с конца 2020-х, сообщили компании.

Эта сделка стала первым долгосрочным контрактом Eni на поставку СПГ из США. Газ будет поступать со строящегося в Луизиане завода Calcasieu Pass 2 компании Venture Global. Его планируемая мощность составит не менее 20 млн тонн СПГ в год, с пиковой возможностью производства до 28 млн т.

На сегодняшний день продано около 13,5 млн тонн СПГ в год в рамках первой фазы CP2, в результате чего общая законтрактованная мощность проектов Venture Global достигла 43,5 млн тонн СПГ в год, отмечает американская компания.

Venture Global напоминает, что уже поставила в Италию почти 40 партий американского СПГ со своих заводов Calcasieu Pass и Plaquemines LNG.

Eni также отмечает, что планирует увеличить свой портфель СПГ примерно до 20 млн тонн в год к 2030 году и расширить свой трейдинговый бизнес, удовлетворяя растущие потребности клиентов на ключевых рынках по всему миру.

Eni США СПГ Италия Venture Global Calcasieu Pass
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