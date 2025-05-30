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Казахстан в ближайшей перспективе не планирует вступать в БРИКС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - У Казахстана в ближайшей перспективе нет планов вступать в БРИКС, статуса наблюдателя в организации вполне достаточно, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Прежде всего, давайте посмотрим, будет ли БРИКС достаточно эффективной как очень хорошо продвигаемая и провозглашенная международная организация. Поэтому я и сказал, что, по крайней мере на первом этапе, Казахстан будет наблюдателем в БРИКС, а дальше - посмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

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На уточняющий вопрос, когда Казахстан может возобновить процесс подачи заявки на полноправное членство, глава государства сообщил, что "нет таких планов".

"Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно", - добавил Токаев.

По его словам, в БРИКС нет чётких структур: устава, секретариата, программ.

Международное объединение БРИКС включает в себя 10 государств: Россию, Китай, Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Индию, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Казахстан получил статус государства-партнера БРИКС с 1 января 2025 года.

Казахстан БРИКС
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