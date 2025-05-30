Казахстан в ближайшей перспективе не планирует вступать в БРИКС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - У Казахстана в ближайшей перспективе нет планов вступать в БРИКС, статуса наблюдателя в организации вполне достаточно, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Прежде всего, давайте посмотрим, будет ли БРИКС достаточно эффективной как очень хорошо продвигаемая и провозглашенная международная организация. Поэтому я и сказал, что, по крайней мере на первом этапе, Казахстан будет наблюдателем в БРИКС, а дальше - посмотрим", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

На уточняющий вопрос, когда Казахстан может возобновить процесс подачи заявки на полноправное членство, глава государства сообщил, что "нет таких планов".

"Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно", - добавил Токаев.

По его словам, в БРИКС нет чётких структур: устава, секретариата, программ.

Международное объединение БРИКС включает в себя 10 государств: Россию, Китай, Бразилию, Южно-Африканскую Республику, Индию, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Казахстан получил статус государства-партнера БРИКС с 1 января 2025 года.