БРИКС создаст Ассоциацию винного туризма

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Страны БРИКС планируют создать Ассоциацию эногастрономического (винного) туризма. Одним из ее членов может стать российская компания "Абрау-Дюрсо", сообщает пресс-служба спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

В ходе ежегодной встречи министров туризма стран БРИКС в Бразилии российская делегация выступила с предложением создать Ассоциацию эногастрономического (винного) туризма, которая усилила бы отраслевое сотрудничество между представителями государственного и частного сектора в виноделии.

"Прекрасное предложение, - считает Титов (владелец ГК "Абрау-Дюрсо"), процитированный в пресс-релизе. - От лица Ассоциации виноградарей и виноделов России мы выдвигали его еще в прошлом году, на III Российском винодельческом форуме".

По его словам, во всем мире виноделие дает дополнительную возможность для привлечения туристов, а энотуризм, в свою очередь, способствует росту винных хозяйств. "Эта тенденция в высшей степени характерна и для современной России. Мы видим все больше виноделен, которые поражают не только высоким качеством своей продукции, но и архитектурными решениями, красотой и антуражем. Преображаются крупные хозяйства, появляются небольшие предприятия и новые туристические маршруты", - сказал он.

Титов отметил, что такие партнеры по БРИКС, как Бразилия и ЮАР, имеют большой опыт в эногастрономическом туризме, "так что обмен опытом очень пригодится". "Некоторые российские винодельческие предприятия, включая "Абрау-Дюрсо", уже являются членами Всемирной организации винного туризма (GWTO), и мы с удовольствием присоединимся к новому профессиональному объединению", - заявил он.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, развивает туризм.

Вопрос о развитии агротуризма, и в частности энотуризма, был поднят накануне на встрече президента РФ Владимира Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". С предложением о внесении изменений в земельное законодательство, которые позволят разрешить строительство на сельхозземлях объектов аграрного, в том числе и винного туризма - с ограничением площади таких построек, к президенту обратился председатель совета директоров компании "Мантера" Роман Баталов.

По его словам, интерес к такому туризму за последние годы вырос, но его развитие сдерживает большое количество запретов, в частности, на строительство на сельхозземлях гостевых домов или ресторанов.

Комментируя по просьбе президента этот вопрос, министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что предлагается упростить процедуру перевода части земель из категории "сельхозназначения", например, в "рекреационные". Сейчас это занимает несколько лет, планируется сократить срок до 6 месяцев. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Кроме того, обсуждается возможность размещения объектов энотуризма на виноградопригодных землях, но при строгом соблюдении требований, таких, как ограниченная площадь застройки и самих объектов. Жесткие требования в этой сфере связаны с тем, что в РФ не так много виноградопригодных земель - всего 110 тыс. га с потенциалом расширения на 20-30 тыс. га, пояснила она.