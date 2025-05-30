Киев в своем меморандуме предлагает перемирие и его мониторинг международными партнерами

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Киев в своем меморандуме по завершению украинского конфликта предлагает перемирие на суше, на море и в воздухе, сообщает в пятницу The New York Times со ссылкой на украинский источник.

"Меморандум включает в себя пункты о перемирии на земле, на море и в воздухе, международные партнеры будут заниматься мониторингом перемирия", - приводит издание слова украинского официального лица.

Газета не уточняет, какой, по мнению Киева, может быть продолжительность такого перемирия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся там же 16 мая.