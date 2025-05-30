Лавров обсудил с главой МИД Турции подготовку к переговорам 2 июня с Украиной

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает российский МИД.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили организационные аспекты подготовки к очередному раунду прямых двусторонних российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в сообщении.

Ранее 30 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет готова с утра 2 июня к продолжению в Стамбуле переговоров по украинскому урегулированию. Он выразил надежду, что в Стамбуле будут обсуждаться проекты меморандумов России и Украины.