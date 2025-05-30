Поиск

Инфляция в Германии в мае замедлилась до 2,1% – минимума с сентября

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2025 года увеличились на 2,1% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали майскую инфляцию на уровне 2% в годовом и 0,1% в помесячном выражении, по данным Trading Economics.

В апреле эти показатели составили 2,2% и 0,5% соответственно.

Замедление темпов роста потребительских цен в годовом выражении продолжилось четвертый месяц подряд, в мае они стали самыми низкими с сентября прошлого года.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в этом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении и на 0,1% относительно апреля. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами экспертов. В апреле их повышение составило 2,1% и 0,4%.

Инфляция в сфере услуг в мае замедлилась до 3,4% с 3,9% месяцем ранее, рост цен на продукты питания остался на уровне 2,8%, темпы снижения стоимости энергоносителей сократились до 4,6% с 5,4%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 2,8% (+2,9% в апреле).

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Киев в своем меморандуме предлагает перемирие и его мониторинг международными партнерами

Киев в своем меморандуме предлагает перемирие и его мониторинг международными партнерами

Пшеница из РФ занимает треть африканского рынка

В Кремле рассчитывают на обсуждение проектов меморандумов 2 июня в Стамбуле

В Кремле рассчитывают на обсуждение проектов меморандумов 2 июня в Стамбуле

Делегация РФ с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров в Стамбуле

МИД Турции допустил, что в Стамбуле смогут договориться о встрече Эрдогана, Путина, Трампа и Зеленского

МИД Турции допустил, что в Стамбуле смогут договориться о встрече Эрдогана, Путина, Трампа и Зеленского

Накрывшая Землю магнитная буря стала самой продолжительной за год

Что случилось этой ночью: пятница, 30 мая

Маск останется неофициальным советником администрации Трампа

Маск останется неофициальным советником администрации Трампа

Создание российской военной базы в ЦАР прорабатывается министерствами обороны двух стран

Небензя заявил, что РФ настроена на продолжение прямых переговоров с Украиной

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6454 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2277 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });