Инфляция в Германии в мае замедлилась до 2,1% – минимума с сентября

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в мае 2025 года увеличились на 2,1% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали майскую инфляцию на уровне 2% в годовом и 0,1% в помесячном выражении, по данным Trading Economics.

В апреле эти показатели составили 2,2% и 0,5% соответственно.

Замедление темпов роста потребительских цен в годовом выражении продолжилось четвертый месяц подряд, в мае они стали самыми низкими с сентября прошлого года.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в этом месяце увеличились на 2,1% в годовом выражении и на 0,1% относительно апреля. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами экспертов. В апреле их повышение составило 2,1% и 0,4%.

Инфляция в сфере услуг в мае замедлилась до 3,4% с 3,9% месяцем ранее, рост цен на продукты питания остался на уровне 2,8%, темпы снижения стоимости энергоносителей сократились до 4,6% с 5,4%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 2,8% (+2,9% в апреле).