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Инфляция в Германии в июне неожиданно замедлилась до 2%, минимума с сентября

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция в стране замедлилась по сравнению с 2,1% в мае и оказалась минимальной с сентября прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции в июне до 2,2%, по данным Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,1%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,3%.

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Destatis Германия
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