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В МИД Израиля обвинили Макрона в антиизраильской политике

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В израильском МИД в пятницу заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает вести политику, направленную против Израиля.

"Крестовый поход президента Макрона против государства Израиль продолжается. Факты Макрона не интересуют. Гуманитарной блокады нет. Это откровенная ложь", - говорится на странице ведомства в соцсети X.

В пятницу Макрон заявил, что Европа должна ужесточить меры в отношении Израиля, если полномасштабная поставка гуманитарной помощи в сектор Газа не возобновится. Он отметил, что запрет Израиля на ввоз гумпомощи в Газу еще не полностью снят, поэтому гуманитарная ситуация в Газе обостряется.

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В свою очередь в израильском внешнеполитическом ведомстве отметили, что за эту неделю в сектор Газа пропустили примерно 900 грузовиков с гумпомощью, а еще сотни грузовиков ожидают обработку грузов сотрудниками ООН. Параллельно с тем, разъяснили в МИД, начали работу центры распределения гумпомощи под эгидой организации Gaza Humanitarian Fund, благодаря чему жители сектора Газа уже получили два миллиона рационов и десятки тысяч наборов с помощью. В ведомстве пояснили, что речь идет о прямой раздаче помощи, в обход движения ХАМАС, об ослаблении его позиций, а также о перспективах сокращения сроков военной операции в анклаве.

"Но вместо того, чтобы оказать влияние на террористов-джихадистов, Макрон хочет вознаградить их палестинским государством (...) И стремление Макрона добиться санкций тоже направлено против Израиля, который оказался под атаками, сразу с нескольких фронтов, который пытаются уничтожить", - подчеркнули в МИД.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль сектор Газа Эммануэль Макрон Франция
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