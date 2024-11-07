Израильского посла в Париже вызывают в МИД Франции из-за инцидента в Иерусалиме

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В ходе визита в Израиль министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро случился дипломатический скандал, и французский МИД теперь вызывает израильского посла, сообщает в четверг газета Le Parisien.

Полиция Израиля арестовала двух французских жандармов, охранявших принадлежащую Франции территорию на Елеонской горе в Восточном Иерусалиме, называемую Элеона, где располагается католическая церковь Патер Ностер. Жандармы не хотели впускать израильских полицейских в это место паломничества католиков, которое должен был посетить Барро.

"Это покушение на неприкосновенность территории, находящейся во владении Франции способно ослабить связи, которые я тем не менее прибыл развивать с Израилем в тот момент, когда всем нам необходимо продвигать регион на путь к миру", - прокомментировал министр этот инцидент журналистам.

Он назвал недопустимой ситуацию, при которой израильские полицейские проникли на территорию Элеоны, "будучи вооруженными, не получив предварительно разрешения Франции и отказавшись выйти".

После ожесточенной перепалки с жандармами полицейские в жесткой манере задержали их, но вскоре они были освобождены.

Возмущенный Барро отказался от посещения Элеоны. "Я твердо осуждаю эти действия, в то время как Франция работает над умиротворением в регионе", - приводит Le Parisien его слова.

"Территория Элеона (...) не просто принадлежит Франции более 150 лет. Франция обеспечивает ее безопасность и уход за ней с огромной тщательностью", - сказал министр.

"Посол Израиля во Франции будет вызван в министерство в ближайшие дни", - объявил позднее в четверг французский МИД, указав на недопустимость присутствия израильских сил безопасности в этом центре паломничества, как и ареста жандармов, находившихся при исполнении обязанностей.

Издание отмечает, что этот инцидент произошел в то время, когда отношения Тель-Авива и Парижа явно обострились в последние недели после призыва президента Эмманюэля Макрона прекратить продажу Израилю оружия, используемого в секторе Газа.