Пакистан повысит уровень отношений с Афганистаном и назначит посла в Кабуле

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Пакистана Исхак Дар в пятницу объявил, что пакистанские власти решили повысить уровень отношений с Афганистаном и назначить посла в Кабул.

"После моего продуктивного визита вместе с пакистанской делегацией в Кабул 19 мая пакистано-афганские отношения движутся в положительном направлении. Чтобы сохранить такой темп, я рад озвучить решение правительства Пакистана и поднять ранг поверенного в делах в Кабуле до посла", - написал он в соцсети X.

Дар отметил, что этот шаг должен способствовать углублению сотрудничества Пакистана и Афганистана в сферах экономики и безопасности.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что в данный момент дипмиссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах. С момента возвращения Кабула под контроль талибов в 2021 году у Пакистана не было посла в Афганистане. Пакистан станет четвертой страной после КНР, ОАЭ и Узбекистана, назначившего посла в Кабул.

На прошлой неделе Китай принял у себя неформальную встречу представителей правительства Пакистана и созданной в Афганистане движением "Талибан" администрации. Позднее в китайском МИД обнародовали заявление со словами главы МИД КНР Ван И, согласно которым Исламабад и Кабул хотят повысить уровень дипотношений.

Ранее Исламабад заявлял, что враждебные группы при атаках на Пакистан использовали афганскую территорию; Кабул подобные обвинения отрицал. В декабре 2024 года страны обменялись ударами.