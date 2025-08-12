Поиск

В Пакистане ликвидировали 50 боевиков при попытке проникнуть из Афганистана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пакистанские силы безопасности пресекли попытку проникновения 50 неприятельских бойцов со стороны Афганистана в ходе четырехдневной операции в провинции Белуджистан, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник отделом по связям с общественностью пакистанских Вооруженных сил (ISPR).

В документе отмечается, что в период с 7 по 9 августа было ликвидировано 47 боевиков "группировки "Фитна аль-Хавардж ("Техрик-и-Талибан Пакистан", запрещена в РФ)", во время операции по зачистке в ночь на 11 августа - еще трое.

У ликвидированных бойцов обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

При этом пакистанская сторона обвинила эту группировку в связях с Индией.

Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (запрещена в РФ), действующая на севере Пакистана, формально не входит в афганское движение "Талибан". Однако власти Пакистана обвиняют афганский "Талибан" в предоставлении укрытий членам этой группировки. В Кабуле подобные обвинения отвергают.

В 2025 году неоднократно сообщалось о перестрелках на границе с Афганистаном, в то время как боевики антиправительственных группировок пытались проникать на территорию Пакистана.



