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ФРГ примет решение о продолжении поставок оружия Израилю после анализа ситуации в Газе

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти ФРГ примут решение о дальнейших поставках оружия Израилю после обсуждений в Федеральном совете безопасности и анализа событий в секторе Газа, заявил в пятницу министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

"Израиль подвергается серьёзным угрозам с разных сторон: от хуситов, движения "Хезболла", Ирана. И он должен быть в состоянии защитить себя от них, в том числе с помощью немецкого оружия. Другой вопрос: как происходящее в секторе Газа соотносится с международным гуманитарным правом", - заявил Вадефуль в интервью немецкой газете "Зюддойче Цайтунг".

"Мы ищем ответ на этот вопрос, и, исходя из него, примем решение о разрешении или запрете на дальнейшие поставки оружия", - добавил министр.

В понедельник Вадефуль выступил против введения эмбарго на поставку вооружений в Израиль из ЕС. При этом министр отметил, что власти Германии разделяют обеспокоенность ситуацией в секторе Газа, и призвал обеспечить доступ гуманитарной помощи туда. Вадефуль пообещал предпринимать усилия для того, чтобы конфликт был урегулирован на основании принципа "два государства для двух народов".

Израиль Германия сектор Газа
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