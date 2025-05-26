Берлин выступает против введения эмбарго на поставку вооружений в Израиль из ЕС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на встрече с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом заявил, что в Берлине будут делать все возможное для достижения мира в секторе Газа, однако в то же время будут поддерживать обороноспособность Израиля.

"Германия всегда будет на стороне Израиля, всегда будет защищать его право на существование, а это подразумевает и поставку вооружений", - приводит в понедельник агентство EFE слова Вадефуля с совместной пресс-конференции с Альбаресом в Мадриде.

Немецкий министр также заявил, что в Берлине хотели бы сохранить соглашение об ассоциации ЕС с Израилем, за пересмотр которого выступают 17 из 27 стран ЕС.

При этом Вадефуль отметил, что власти Германии разделяют "глубокую обеспокоенность" ситуацией в секторе Газа, выступил с призывом обеспечить доступ гуманитарной помощи туда и пообещал предпринимать усилия для того, чтобы конфликт был урегулирован на основании принципа "два государства для двух народов".

EFE напоминает, что Испания в свою очередь напротив выступает за незамедлительную приостановку действия соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и за введение эмбарго ЕС на поставку вооружений в Израиль из-за ситуации в секторе Газа.



