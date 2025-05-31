СМИ сообщили об ужесточении Швецией контроля над морскими судами в ее водах

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - С первого июля Береговая охрана и Морская администрация Швеции смогут собирать информацию о страховании судов, которые не только заходят в шведские порты, но и проходят через шведские территориальные воды или экономическую зону, сообщает в субботу шведское радио Ekot.

По мнению Минюста, ужесточение контроля является важной частью противодействия устаревшим судам, которые имеют неясную структуру собственности и не имеют страховки, и которые используются для обхода санкций, таких как ограничение цен на нефть.

Даже если суда не обязаны отвечать на вопрос о страховании, отсутствие ответов интересно само по себе и может быть основанием для того, чтобы следить за судном особенно внимательно, говорит министр юстиции Гуннар Стрёммер.

На прошлой неделе Европейский союз принял новый пакет санкций против России, который направлен против почти 200 судов, осуществляющих российские грузовые перевозки.