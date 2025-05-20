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ЕС включил в 17-й пакет санкции против 189 судов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Согласно постановлению Совета ЕС во вторник, под санкции 17-го пакета Евросоюза попали 189 судов из третьих стран, которые Евросоюз связывает с Россией и которым запрещены доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг.

"В этот 17-й пакет мы включаем (...) почти 200 судов теневого флота России. (...) Действия России и тех, кто ее поддерживает, сталкиваются с серьезными последствиями", - заявила, комментируя постановление совета, высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

В пресс-релизе Совета ЕС сообщается, что "общее число указанных судов достигло 342".

В документе также отмечается, что это "самый большой пакет мер", направленный против флота, обслуживающего интересы России.

В Брюсселе поясняют, что ограничительные меры в отношении этого флота направлены на то, "чтобы лишить его эксплуатационных возможностей, тем самым сократив доходы от продажи нефти, которые поддерживают военную экономику России".

Кроме того, в Совете ЕС обращают внимание на то, что вводятся также индивидуальные санкции в виде замораживания активов и запрета на предоставление финансовых и экономических средств против субъектов, обеспечивающих работу судов, связанных с РФ.

"Эти меры распространяются на судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю и занимающиеся опасными методами в море при транспортировке российской нефти, включая компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Гонконга. В список также входит один важный страховщик российской нефтетранспортной отрасли", - сказано в пресс-релизе.

ЕС
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