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Крупное облако плазмы достигнет Земли днем в воскресенье

Крупное облако плазмы достигнет Земли днем в воскресенье
Фото: Pia Bayer/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Крупное облако плазмы, которое стало результатом сильной вспышки на Солнце в 03:05 мск субботы, достигнет Земли 1июня около 16:00 мск, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

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Расчеты подтверждают исключительно высокую скорость плазмы, около 1200 километров в секунду. "На преодоление расстояния в 150 миллионов км, разделяющих Землю и Солнце, плазме, таким образом, потребуется всего около 35 часов", - сообщили ученые.

"Примерно за 20-30 минут до прихода к Земле, плазма должна ударить по группировке космических аппаратов, расположенных в точке Лагранжа L1 в 1.5 миллионах км ближе к Солнцу, в число которых входит и аппарат SoHO, на котором базируются телескопы LASCO. Информация от этих спутников станет определенным предупреждением и для всей группировки космических средств, базирующихся около Земли", - сказали в лаборатории.

Ранее ученые сообщили, что крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован на Солнце ночью в субботу. Это событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.

РАН Солнце
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