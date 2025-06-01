Cтолкновения полицейских с болельщиками ПСЖ проходят в центре Парижа

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Беспорядки начались в центре французской столице, где болельщики футбольной команды ПСЖ начинают праздновать приближающуюся победу в Лиге чемпионов, сообщают в субботу вечером французские СМИ.

По их данным, в районе площади Шарля де Голля, близ Елисейских полей, болельщики прорвались через установленные полицией заграждения. Стражи порядка в ответ применили водомет.

По данным властей, в Париже вечером задержали 59 человек, у которых нашли петарды и другие запрещенные предметы.

Кроме того, по информации газеты "Фигаро", в районе стадиона "Парк де Пренс" были слышны взрывы петард, сотрудники полиции применяли слезоточивый газ.

Финал Лиги чемпионов заканчивается в Мюнхене. ПСЖ уверенно обыгрывает итальянский "Интер". Пока что счет 5:0 в пользу парижской команды.