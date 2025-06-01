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Оман предложил создать на Ближнем Востоке консорциум по обогащению урана

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Оман в целях решения иранской ядерной проблемы предлагает сформировать региональный консорциум по обогащению урана под наблюдением МАГАТЭ и США, сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

По их данным, эта идея, которую поддержал Вашингтон, была высказана министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи оманским коллегой во время их встречи в Тегеране в субботу.

"Большим вопросом остается то, где территориально будут расположены объекты консорциума по обогащению урана", - пишет портал. США хотят, чтобы они находились за пределами Ирана", - сообщил порталу знакомый с ситуацией источник.

Оман также предложил США признать право Ирана на обогащение урана при одновременной приостановке Тегераном работ по обогащению, отмечается в публикации.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, спецпосланник президента США Стив Уиткофф "направил иранскому режиму подробное и приемлемое предложение, и в интересах Ирана принять его", однако не раскрыла его детали.

Аракчи подтвердил, что получил это предложение и написал в соцсетях, что Иран ответит на него "в соответствии с принципами, национальными интересами и правами народа Ирана".

В сообщении не говорится, вошла ли в предложение Уиткоффа идея Омана о консорциуме.

США последовательно добиваются отказа Тегерана от программы обогащения урана на своей на своей территории, опасаясь, что он может быть использован для создания ядерного оружия, Иран категорически выступает против, заявляя, что не планирует его создавать.

Оман Ближний Восток обогащение урана консорциум
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