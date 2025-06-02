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Несколько человек пострадали в результате нападения на демонстрантов в Боулдере

Несколько человек пострадали в результате нападения на демонстрантов в Боулдере
Фото: Chet Strange/Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек получили ожоги в американском городе Боулдер (штат Колорадо), когда злоумышленник бросил бутылки с зажигательной смесью в демонстрантов, выступавших за освобождение израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, сообщают американские СМИ.

"Когда мы прибыли на место, мы обнаружили множество жертв... с травмами, похожими на ожоги", - сообщил начальник полиции Боулдера Стивен Редферн.

Как уточнили в беседе с телеканалом CNN сотрудники правоохранительных органов, мужчина бросал бутылки, в которых, вероятно, содержалась легковоспламеняющаяся жидкость.

По их словам, по меньшей мере два человека были доставлены в больницу.

Сам подозреваемый задержан.

Хотя начальник полиции Боулдера заявил, что на данном этапе полиция не рассматривает инцидент как терроризм, глава ФБР Кэш Патель в социальных сетях назвал инцидент "целенаправленной террористической атакой".

Заместитель директора ФБР Дэн Бонгино сказал, что сотрудники бюро находятся на месте происшествия.

"Мы расследуем этот инцидент как террористический акт и целенаправленное насилие", - написал он в соцсетях.

В свою очередь генеральный прокурор штата Колорадо Фил Вайзер заявил: "Из того, что нам известно, это нападение, похоже, является преступлением на почве ненависти, учитывая группу, которая стала мишенью. Я связался с окружным прокурором Боулдера Майклом Догерти и предложил поддержку со стороны Генеральной прокуратуры".

Президент Трамп был проинформирован о ситуации, сообщил Axios представитель Белого дома.

Госсекретарь США Марко Рубио тем временем заявил: "Мы объединились в молитве за жертв целенаправленного теракта, совершенного сегодня днем в Боулдере".

США Боулдер ХАМАС
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