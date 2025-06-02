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Промышленный PMI в Китае в мае вырос в соответствии с прогнозом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае повысился до 49,5 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление.

Майский уровень совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Подындекс новых заказов поднялся до 49,8 пункта с 49,2 пункта в апреле, производства - до 57 пунктов с 49,8 пункта, занятости - до 48,1 пункта с 47,9 пункта.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, повысился до 52,5 пункта с 52,1 пункта.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце снизился до 50,3 пункта по сравнению с 50,4 пункта в апреле. Эксперты ожидали роста до 50,6 пункта.

Сводный PMI вырос до 50,4 пункта против 50,2 пункта месяцем ранее.

Китай
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