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Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть уверенно повышаются в понедельник на фоне решения ОПЕК+ сохранить прежние темпы наращивания добычи.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле.

ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

"Если бы альянс решил нарастить добычу еще больше, открытие нефтяного рынка в понедельник было бы реально плохим", - отмечает аналитик Onyx Capital Group Гарри Чилингарян.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $64,27 за баррель, что на $1,49 (2,37%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,57 (0,9%) до $62,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,71 (2,81%) до $62,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,15 (0,25%) до $60,79 за баррель.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе вокруг конфликта России и Украины, а также ситуация, связанная с Ираном. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на доклад МАГАТЭ, что Иран нарастил запасы обогащенного урана, несмотря на продолжающиеся переговоры с США.

Brent нефть
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