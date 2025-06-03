Brent подорожала до $64,81 за баррель

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку оказывает эскалация геополитической напряженности, в том числе конфликта России и Украины, а также ситуация вокруг Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Вашингтон не допустит, чтобы сделка с Ираном оставляла Тегерану возможность обогащения урана. Иран между тем дает понять, что не намерен отказываться от обогащения урана в рамках мирной атомной программы.

К 8:20 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,28%) до $64,81 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,85 (2,9%), до $64,63 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,31 (0,5%), до $62,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,73 (2,85%), до $62,52 за баррель.

В понедельник цены на нефть резко выросли, в том числе благодаря решениям ОПЕК+, принятым в выходные.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Альянс сохранил темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения, отмечает Reuters.

"То, что мы наблюдали в понедельник, является классическим случаем того, как страхи не материализовались", - отмечает главный инвестиционный стратег Saxo Markets Чару Чанана. - Сигналы ОПЕК+ вместе с ростом геополитической напряженности и приближением автомобильного сезона спровоцировали резкое закрытие "коротких" позиций на нефтяном рынке".

Трейдеры также следят за ситуацией в канадской Альберте, где бушуют лесные пожары, парализовавшие производство нефти в регионе. В общей сложности проблема затронула мощности, обеспечивающие 7% добычи нефти в стране.