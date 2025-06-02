Вулкан Этна извергается на Сицилии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Этна на итальянском острове Сицилия в понедельник начал проявлять активность, выбросив облако дыма и пепла, сообщают европейские СМИ.

"В результате извержения сформировалось облако дыма высотой на несколько километров", - сказал губернатор Сицилии Ренато Скифани.

Власти ближайшего к Этне города Катания, в свою очередь, заверили, что извержение опасности для населения не представляет. Местный аэропорт работает в штатном режиме.

Этна считается одним из самых активных вулканов в Европе. Его извержения происходят регулярно. Так, в последний раз повышенная активность вулкана отмечалась в июле 2024 года, тогда столб пепла и дыма поднялся на высоту пяти километров.



