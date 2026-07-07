Аэропорт в Катании продлил перерыв в работе из-за извержении Этны

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На Сицилии продолжается извержение вулкана Этна и по-прежнему не работает аэропорт в Катании, передает ANSA.

Из жерла на верхнем восточном склоне кратера Вораджине выбрасывается пепел. Запрет на вылеты и посадку в международном аэропорту Винченцо Беллини в Катании продлен до 14:00 (15:00 по Москве).

Вулкан активизировался в конце июня. 5 июля он выбросил в воздух столб пепла высотой в 1,5 км.

Катания - второй по величине город на Сицилии, крупный производственный центр и транспортный узел.