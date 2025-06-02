Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Встреча продлилась 2,5 часа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Руководители переговорщиков от РФ и Украины в Стамбуле Владимир Мединский и Рустем Умеров провели в понедельник двустороннюю встречу до начала переговоров делегаций, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Двусторонняя встреча Мединского и Умерова прошла до начала переговоров делегаций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, встреча продлилась 2,5 часа.

Источник отметил, что общение руководителей делегаций "предопределило эффективный ход дальнейших переговоров".

Второй раунд прямых переговоров РФ и Украины состоялся в понедельник в Стамбуле.