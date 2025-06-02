ЕС готов поддержать огромный потенциал Азербайджана в области энергоресурсов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Азербайджан является важным партнером Европейского союза в вопросе диверсификации поставок энергоресурсов, заявила директор Главного управления по энергетике Европейской комиссии Кристина Лобилло Борреро.

"Мы подтверждаем наше стремление утроить объемы производства возобновляемых энергоресурсов и удвоить энергоэффективность к 2030 году. Энергетический переход должен быть основан на энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности. Это не просто политические цели. Это основа экономической и геополитической стабильности. События последних лет научили нас этим урокам с особой настойчивостью и ясностью", - сказала Борреро в понедельник в Баку открытии на "Бакинской энергетической недели".

Текст ее выступления опубликован на сайте президента Азербайджана.

"ЕС открывает новую главу в истории своей энергетической системы, основанной на диверсификации, возобновляемых источниках энергии и надежных партнерских отношениях. На сегодняшний день наблюдается снижение импорта российского газа с 45% в 2021 году до всего 13% от общего объема поставок природного газа в ЕС. Азербайджан является надежным партнером в этой новой главе. Но путь еще не закончен", - подчеркнула представитель ЕК.

Борреро добавила, что 6 мая Европейская комиссия представила новую "дорожную карту" Repower EU, которая определяет механизм отказа от российских энергоресурсов.

"Азербайджанский газ, поставляемый по Южному газовому коридору, включая запланированное увеличение пропускной способности Трансадриатического газопровода (с 10 до 11,2 млрд кубометров в год - ИФ) к 2026 году, является важной частью этих усилий. Но наши партнерские отношения охватывают не только поставки газа. Речь идет о создании энергетической системы завтрашнего дня", - отметила она.

По ее словам, это означает инвестиции в возобновляемую электроэнергию, водород и интегрированные энергетические системы.

"Азербайджан имеет потенциал и стремление стать ключевым производителем возобновляемых энергоресурсов. Мы приветствуем ваши планы по развитию ветровой и солнечной энергетики на море и готовы продолжить совместную работу, чтобы поддержать огромный потенциал Азербайджана в области возобновляемой энергетики. Наше сотрудничество отражает этот сдвиг в сторону большей близости. Мы хотим совместно инвестировать, развивать и осуществлять проекты с Азербайджаном. В этом отношении европейский частный сектор является сильным партнером", - добавила Борреро.