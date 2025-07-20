Алиев отметил, что экспорт азербайджанского газа к 2030 г. достигнет 33 млрд куб. м

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Объем экспорта азербайджанского газа к 2030 году достигнет 33 млрд кубометров в год, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Сравнительно недавно, на Caspian Energy Week, я в своих комментариях (...) объявил, что мы планируем к 2030 году увеличить добычу природного газа на 8 млрд кубометров (в год - ИФ). Итак, если сегодня мы экспортируем 25 млрд кубометров, то наш экспорт составит примерно 33 млрд кубометров", - сказал он на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

Президент отметил, что для дополнительных объемов азербайджанского газа определяются рынки.

"Эти 8 млрд кубометров надо куда-то сбыть, и сейчас мы ищем варианты. У нас есть предложения от нескольких членов Европейского Союза - как от получателей нашего газа, так и от тех, кто его еще не получает. Мы оцениваем эти предложения с точки зрения доступности рынков и, конечно же, - коммерческих условий", - подчеркнул Алиев.

Касаясь сотрудничества с Европейским Союзом, он напомнил, что в 2021 году Азербайджан подписал Декларацию о стратегическом партнерстве с ЕС в энергетической сфере.

"С тех пор мы увеличили поставки газа в Европу с 8 млрд до 13 млрд кубометров. Сегодня мы поставляем газ в 12 стран. 10 из них - европейские страны, в том числе восемь - члены Европейского Союза. Поэтому Европейский Союз называл Азербайджан надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа, что соответствует действительности (...) Так вот, по поставкам газа по трубопроводам Азербайджан входит в число ведущих стран в мировом масштабе", - добавил Алиев.

Президент также выразил готовность Азербайджана увеличить объемы экспорта газа в Европу, указав при этом на необходимость расширения мощности существующей экспортной инфраструктуры.

"Да, мы знаем, что Европе сейчас нужно больше газа из Азербайджана, и мы готовы, мы действительно увеличиваем поставки природного газа в Европу. В 2021 году этот показатель был 8 млрд, сейчас - 13 млрд кубометров. Это половина нашего общего экспорта газа. Но для дополнительных объемов европейским институтам необходимо проявить прагматичный подход к зеленой повестке дня", - добавил Алиев.

Касаясь газового кризиса между Россией и Европейским Союзом, он отметил, что Азербайджан никогда не предлагал свои услуги в качестве альтернативы российскому газу.

"Они (Европейский Союз - ИФ) намерены отказаться от российского газа. Мы никогда не принимали это в расчет. Мы никогда не пытались конкурировать с Россией, даже когда она поставляла в Европу 150 млрд кубометров газа. Мы никогда не предлагали (ЕС- ИФ) свои услуги, как альтернативу российским поставкам газа. Мы действуем исключительно в рамках коммерческих интересов. Наша энергетическая политика была бизнес-ориентированной. Мы никогда ее не политизировали и никогда не сокращали объемы поставок газа", - заявил Алиев.

В 2024 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа (рост на 5,8% к 2023 году), в том числе в Европу - 12,9 млрд кубометров, или 51% общего объема экспорта.

По результатам рыночного тестирования 2021 года были приняты обязательства по увеличению мощности газопровода TAP (европейский компонент Южного газового коридора - ИФ), по которому Азербайджан поставляет газ в Европу через Турцию, с 10 млрд до 11,2 млрд кубометров в год к 1 января 2026 года. Из этого объема 1 млрд кубометров с 2026 года получит Италия, еще 200 млн кубометров - Албания.