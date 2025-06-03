Марко Рубио поздравил Навроцкого с избранием

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио поздравил Кароля Навроцкого с избранием президентом Польши и высказался в пользу дальнейшего развития связей между двумя странами различных областях, сообщил госдепартамент.

"Мы надеемся на тесное сотрудничество с избранным президентом Навроцким и правительством Польши для продвижения наших общих приоритетов", - говорится в сообщении.

При этом Рубио отметил, что "польский народ высказался в поддержку усиления вооруженных сил и обеспечения безопасности своих границ".

По словам госсекретаря, "Польша является образцовым союзником и ключевым вкладчиком в укрепление Североатлантического союза и его суверенной целостности перед лицом сегодняшних и будущих вызовов".

Он приветствовал развитие сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе, включая ядерную энергетику, что "укрепляет энергетическую безопасность Польши".

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