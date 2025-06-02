Навроцкий побеждает на выборах в Польше с 51% голосов

Кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава Института национальной памяти Польши, независимый кандидат, поддержанный консервативной партией "Право и справедливость", Кароль Навроцкий побеждает на выборах президента.

Как сообщает Польское телевидение со ссылкой на данные госизбиркома, после обработки 99,55% бюллетеней Навроцкий получает 51% голосов. У его соперника Рафала Тшасковского - 49%.

Результаты экзит-полов, проведенных тремя основными телеканалами страны, показали, что явка составила 71,7%.

Во второй тур президентских выборов в Польше вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от праволиберальной партии "Гражданская платформа", возглавляемой действующим премьером Дональдом Туском, и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий - независимый кандидат, поддержанный консервативной партией "Право и справедливость".