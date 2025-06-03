Поиск

Орбан заявил, что ЕС подрывает усилия Трампа по урегулированию на Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что ЕС торпедирует усилия США по урегулированию конфликта на Украине.

"Конфликт на Украине принял тревожный оборот, несмотря на все усилия президента США Дональда Трампа", - приводит во вторник его слова сербский телерадиоканал РТС.

Орбан отметил, что "брюссельские бюрократы не поддерживают мирные планы США".

Он повторил, что Венгрия выступает против продолжения конфликта на Украине и поддерживает мирные усилия Трампа, в то время как в Брюсселе, по его словам, решили, что Украина должна продолжать конфликт.

Венгрия Виктор Орбан ЕС Дональд Трамп Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

В Южной Корее явка на выборах президента превысила 70%

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Более 200 заключенных сбежали во время эвакуации при землетрясении в Пакистане

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 июня

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных и геополитике

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных и геополитике

Землетрясение произошло в Эгейском море

Премьер Польши попросит парламент проголосовать о доверии его правительству

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });