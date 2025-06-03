Орбан заявил, что ЕС подрывает усилия Трампа по урегулированию на Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава правительства Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что ЕС торпедирует усилия США по урегулированию конфликта на Украине.

"Конфликт на Украине принял тревожный оборот, несмотря на все усилия президента США Дональда Трампа", - приводит во вторник его слова сербский телерадиоканал РТС.

Орбан отметил, что "брюссельские бюрократы не поддерживают мирные планы США".

Он повторил, что Венгрия выступает против продолжения конфликта на Украине и поддерживает мирные усилия Трампа, в то время как в Брюсселе, по его словам, решили, что Украина должна продолжать конфликт.