Посол США в Турции заявил, что у Трампа кончилось терпение в вопросе украинского конфликта

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Посол США в Анкаре Томас Баррак заявил, что у американского президента Дональда Трампа не осталось сил мириться с кризисом на Украине.

"У президента исчерпались запасы терпения. Вы не скажете, что он очень терпеливый человек", - сказал он изданию Turkiye Today.

Дипломат отметил, что Турция "играет ключевую роль" в урегулировании кризиса, и упомянул ее традиционные связи как с Россией, так и с Украиной.

Посол предположил, что Турция могла быть способствовать "саммиту лидеров на высшем уровне" для решения проблемы.

2 июня состоялась вторая встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкая сторона сможет организовать встречу Трампа, президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского либо в Стамбуле, либо в Анкаре.