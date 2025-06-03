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В США заявили, что Трамп позитивно, но с реализмом относится к переговорам РФ-Украина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно оценивает ход переговоров по завершению украинского кризиса, но он понимает, что еще многое предстоит сделать, заявила во вторник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Он все еще положительно относится к прогрессу, который мы наблюдаем, но вместе с тем он реалист, и он понимает, что это две воюющие друг с другом страны, и этот конфликт длится на протяжении долгого времени", - заявила она на пресс-брифинге Белого дома.

Левитт вновь отметила, что Трамп хотел бы быстрого решения украинского кризиса.

В понедельник состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Дональд Трамп США Белый дом Кэролайн Левитт Украина
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