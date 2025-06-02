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Второй раунд российско-украинских переговоров стартовал в Стамбуле

Второй раунд российско-украинских переговоров стартовал в Стамбуле
Члены российской делегации во дворце Чираган
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Второй раунд переговоров представителей РФ и Украины стартовал в Стамбуле в понедельник, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщалось, в состав российской делегации входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

С украинской стороны в переговорах примут участие министр обороны Рустем Умеров, первый замглавы МИД Сергей Кислица, зампредседателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговской.

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Стамбул Украина Турция
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