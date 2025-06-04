Глава Минобороны Израиля считает Дамаск ответственным за обстрел израильской территории

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед аш-Шараа несет ответственность за произведенные с территории его страны ракетные пуски в сторону Израиля, заявил в ночь на среду глава израильского Минобороны Исраэль Кац.

"Он напрямую несет ответственность за любые угрозы и обстрелы Израиля", - приводят слова министра израильские СМИ.

Кац пообещал, что Израиль скоро ответит на эти обстрелы.

МИД Сирии, со своей стороны заверил, что Дамаск "не представляет и не будет представлять угрозы для какой бы то ни было стране в ближневосточном регионе". В министерстве заявили, что работают над взятием под контроль военизированных группировок на юге Сирии.

Во вторник вечером из южной части Сирии неизвестные запустили ракеты в сторону Израиля. Израильские военные открыли ответный огонь из артиллерии.