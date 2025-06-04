Армия обороны Израиля нанесла удары по югу Сирии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили об авиаударах по югу Сирии, целью было оружие, принадлежащее сирийским властям.

"Некоторое время назад, после того как (...) во вторник были выпущены снаряды по территории Израиля, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оружию, принадлежащему сирийскому режиму на территории на юге Сирии", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В нем отмечается, что военные "будут действовать против любой потенциальной угрозы государству Израиль".

Между тем министерство иностранных дел Сирии выступило с осуждением израильских авиаударов в сирийской провинции Дераа, отметив, что они привели к "значительным человеческим и материальным потерям", сообщает сирийское новостное агентство SANA.

В министерстве подчеркнули, что такая реакция Израиля на произведенные с сирийской территории ракетные пуски представляет собой "вопиющее нарушение суверенитета Сирии и усиливает напряженность в регионе в то время, когда мы больше всего нуждаемся в спокойных и мирных решениях".

Как сообщалось, во вторник вечером из южной части Сирии неизвестные запустили ракеты в сторону Израиля. Израильские военные открыли ответный огонь из артиллерии.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац в ночь на среду заявил, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа несет ответственность за произведенные с территории его страны ракетные пуски в сторону Израиля.

Со своей стороны, в МИД Сирии заверили, что Дамаск "не представляет и не будет представлять угрозы для какой бы то ни было стране в ближневосточном регионе" и работает над взятием под контроль военизированных группировок на юге Сирии.