Хуситы сообщили о ракетной атаке на крупнейший израильский аэропорт

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы нанесли удар по международному аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле, сообщает телеканал Al Masirah.

"Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели качественную военную операцию, нацеленную на аэропорт Лод в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - говорится в заявлении военного представителя хуситов Яхья Сарии.

По его данным, операция прошла успешно, деятельность аэропорта была приостановлена.

"Операция помешала американского военному грузовому самолету совершить посадку в израильском аэропорту второй день подряд", - добавил Сариа.

Он заявил, что удар был нанесен "в поддержку угнетенного палестинского народа".

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.