Что случилось этой ночью: среда, 4 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по югу Сирии, целью стало оружие. Сирийский МИД выступил с осуждением атаки в провинции Дераа, которая привела к "значительным человеческим и материальным потерям".

- Хуситы сообщили о ракетной атаке на крупнейший в Израиле аэропорт Бен Гурион. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, операция прошла успешно - "помешала американскому военному грузовому самолету совершить посадку в израильском аэропорту второй день подряд".

- Шеф Пентагона Пит Хегсет не будет участвовать в заседании контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", сообщает Associated Press со ссылкой на источники. "Это последний из серии шагов, предпринятых США, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине", - говорится в публикации.

- Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони выступили за усиление европейской обороны. "Требуется амбициозное усиление европейской обороны. Речь идет как о выделении средств на эти цели, так и о поддержке ВПК и европейских технологий", - говорится в совместном заявлении президента Франции и премьер-министра Италии.

- В Воркуте эвакуировали 115 человек из шахты "Комсомольская". Причиной эвакуации была остановка вентилятора главного проветривания. В настоящий момент неисправность устранена, шахта работает в штатном режиме.

- Российские военные уничтожили минувшей ночью семь беспилотников ВСУ над Курской, Белгородской областями и Крымом.