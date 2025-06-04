Шеф Пентагона не будет участвовать в заседании контактной группы по Украине

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет не будет принимать участие в заседании так называемой контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

"Министр обороны Хегсет, который в воскресенье вернулся с конференции по безопасности в Сингапуре, прибудет в Брюссель только в среду вечером, уже после завершения заседания контактной группы по Украине", - говорится в сообщении.

Агентство обратило внимание, что "официальный представитель США на условиях анонимности (...) подтвердил, что Хегсет не будет участвовать и в формате видеоконференции".

"Это последний из серии шагов, предпринятых США, чтобы дистанцироваться от военных действий в Украине", - подчеркивает АР.

Хегсет уже не присутствовал на заседании созданной по инициативе США контактной группы в апреле нынешнего года. Он посетил встречу лишь однажды, в феврале 2025 года. Тогда шеф Пентагона заявил, что членство Украины в НАТО "является нереалистичным", а также выразил сомнения в том, что Киев сможет вернуть утраченные территории.